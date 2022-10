Radio 2 blijft grootste radiozender van Vlaanderen

Radio 2 was tussen mei en augustus opnieuw de meest beluisterde radiozender van Vlaanderen. Dat blijkt uit de luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media. De zender van de openbare omroep haalt een marktaandeel van 28,3 procent.

Twee commerciële radiozenders van DPG Media, Qmusic en Joe, vervolledigen de top drie met respectievelijk een aandeel van 12,8 procent en 10,7 procent. Daarna volgen opnieuw drie zenders van de openbare omroep: Radio 1 (8,5 procent), MNM (7,4 procent) en Studio Brussel (7 procent). Nostalgie, de zonder van Mediahuis en de Franse NRJ-groep, haalt 5,8 procent.

De VRT merkt op dat in de cijfers alleen live luisteren zit. VRT-podcasts haalden in september 3,4 miljoen starts, zegt de omroep. Ook het beluisteren van korte radio- en audiofragmenten in de VRT-apps steeg verder door naar bijna 1 miljoen starts per maand.

DPG Media is tevreden dat Qmusic bevestigt als tweede station van Vlaanderen. De commerciële omroep wil verder inzetten op vaste afspraken en speciale acties. Joe is dan weer een gevestigde waarde geworden voor bijna een half miljoen luisteraars per dag, luidt het.

De derde zender van DPG Media, rockzender Willy, lijkt ter plaatste te trappelen. De zender zit niet op de FM-band, maar is wel via DAB+ en het internet te beluisteren. In de laatste meting komt Willy uit op 0,7 procent marktaandeel. De vorige keer was dat nog 0,9 procent.