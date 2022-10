World Athletics Indoor Tour omvat volgend jaar 54 wedstrijden, met manche in Gent

Zeven indoormeetings krijgen het label “gold”. Er is een Belgische manche, de IFAM in Gent op 4 februari, die “bronze” meekrijgt.

Het circuit werd acht jaar geleden ingevoerd en groeit elk jaar, van 7 in 2020 naar 24 in 2021, 33 in 2022 en 54 in 2023, onderverdeeld in drie categorieën: gold, silver en bronze. Er zal worden gestreden op drie continenten: Europa, Noord-Amerika en Azië.

Overzicht golden meetings:

27 januari: Init Indoor Meeting, Karlsruhe, Duitsland

4 februari: New Balance Indoor Grand Prix, Boston, Verenigde Staten

8 februari: ORLEN Copernicus Cup, Torun, Polen

11 februari: Millrose Games, New York, Verenigde Staten

14 februari: Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, Lievin, Frankrijk

22 februari: Villa de Madrid, Madrid, Spanje

25 februari: Birmingham World Indoor Tour Final, Birmingham, Verenigd Koninkrijk