Tennisfenomeen Eugenie Bouchard zakte héél ver weg, maar kan weer ‘shinen’ na mijlpaal in nu al beruchte carrière

De 28-jarige Bouchard stond ooit vijfde op de wereldranglijst. Ze speelde in 2014 een wonderjaar met een finale op Wimbledon, halve finales op de Australian Open en Roland Garros, en haar eerste (en tot nu toe nog steeds enige) toernooizege als profspeelster in Nürnberg. Maar de voorbije jaren zakte Bouchard ver terug, onder andere door een hersenschudding die ze opliep na een val in de kleedkamers voor een wedstrijd op de US Open.

De Canadese leek zich lange tijd vooral te focussen op haar leven op sociale media. Met de ene na de andere bikinifoto en video’s over haar privéleven op Instagram. Het leverde haar weliswaar meer dan twee miljoen (!) volgers op, maar op sportief gebied boerde ze ferm achteruit.

Tot ze opnieuw serieus ging trainen en in september 2020 voor het eerst in vier jaar weer een finale speelde, in Istanboel. Bouchard verloor die weliswaar in drie sets, maar het leverde haar prompt een wildcard voor Roland Garros op (waar ze de derde ronde haalde). En 105 plaatsen winst op de wereldranglijst, van 272 naar 167.

Nadien steeg Bouchard zelfs door naar nummer 117 op de WTA-ranking. Dat had ze te danken aan een finaleplaats op het tennistoernooi van Guadalajara. Een eindstrijd die ze in twee sets verloor van Sara Sorribes Tormo.

© ISOPIX

Operatie

Maar sinds 15 maart speelde ze niet meer, toen ze in de eerste ronde van het toernooi van Monterrey verloor van Lin Zhu. De reden: een schouderblessure. En die dwong haar tot een operatie. Ik heb nu een moeilijke revalidatie voor de boeg, maar ik heb er goede hoop op en zal hard werken om terug te keren naar de baan waar ik van hou”, klonk het toen.

Gevolg: Bouchard zakte verder weg dan ooit op de wereldranglijst. In maart bekleedde de Canadese de 1.461ste plaats en eind april had ze zelfs geen ranking meer. In juni kreeg ze dan een wildcard voor Wimbledon, maar Bouchard weigerde die omdat er geen punten te pakken waren op het Londense gras. Daarna overleefde ze de kwalificaties voor de US Open niet, maar stootte ze wel door tot de kwartfinales van de Chennai Open. Verder won ze bijna van Belinda Bencic (WTA 14) in Ostrava en deed ze Tatjana Maria (WTA 74) pijn in Korea.

Bouchard is intussen opnieuw gestegen naar de 430ste plaats op de WTA-ranking. Ze gaf vorige week op “om een heel pijnlijke blessure te vermijden” in Roemenië, maar was dinsdag in twee sets te sterk voor Kayla Day (WTA 194) in… Guadalajara. Goed voor haar eerste WTA 1000-zege sinds 2017. En meteen goed voor een sprong naar al zeker de 334ste plaats.

Zware periode

“Het voorbije anderhalf jaar was het zwaarste uit mijn carrière”, aldus Bouchard. “Ik had nog nooit een operatie ondergaan, dus daarmee omgaan was mentaal moeilijk. Mijn geduld werd op de proef gesteld en ik voelde me vaak slecht. Ik heb wel mijn liefde voor het tennis teruggevonden, stoppen was nooit aan de orde. Ik weet opnieuw waarvoor ik het allemaal doe.”

De Canadese wil nu gewoon terug zo veel mogelijk wedstrijden spelen. “Mijn terugkeer liet wat langer op zich wachten dan gehoopt, maar hier sta ik nu. En ik vind dat mijn niveau toernooi na toernooi verbetert. Ik ben me nu al aan het voorbereiden op 2023, dat eindelijk nog eens een normaal jaar kan worden.”

Tussendoor schitterde Bouchard op de rode loper van het gala voor aanvang van het toernooi in Mexico. Goed voor een bericht op Instagram met alweer bijna 27.000 likes.