Over de opvolging van David Goffin moeten we ons geen zorgen maken, want na Zizou Bergs vorig jaar gaf nu ook Gilles-Arnaud Bailly zijn visitekaartje af op de European Open. Hij dwong de 31-jarige Luikenaar tot een driesetter: 6-7, 7-5 en 4-6. “Mijn beste match ooit wellicht”, zei Bilzenaar Bailly na afloop.