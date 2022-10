Inflatie in eurozone bleef in september net onder 10 procent

De consumptieprijzen in de eurozone lagen in september 9,9 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit het definitieve inflatiecijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het inflatiecijfer werd hiermee licht naar beneden herzien: eerder was nog sprake van een inflatie van 10 procent voor het eurogebied. In augustus werd het leven 9,1 procent duurder.

Ondanks de lichte bijstelling voor september is de inflatie opgelopen tot een nieuw record. Ook de voorbije maanden werd het leven al flink duurder, vooral door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Die kostenstijging slaat nu ook over naar de voedselprijzen.

Voor België gaat Eurostat uit van een inflatie van 12,1 procent, dus meer dan het gemiddelde in de eurozone. Opvallend: dat definitieve cijfer ligt iets hoger dan bij de eerste raming (12 procent). Estland kent met 24,1 procent het hoogste inflatiecijfer van de eurolanden. Frankrijk heeft met 6,2 procent de laagste inflatie.

De inflatie in de eurozone heeft mogelijk ook zijn piek nog niet bereikt. ECB-voorzitter Christine Lagarde verklaarde eerder deze maand dat het lastig te voorspellen is of het algehele prijspeil nog verder gaat oplopen of niet. Lagarde benadrukte daarbij wel dat de inflatie nu al “ongewenst hoog” is en dat de ECB vastberaden is om deze terug te brengen tot de doelstelling van 2 procent.

De ECB is dit jaar begonnen met het verhogen van de rentetarieven om de inflatie te bestrijden. Bij de jongste rentevergadering was zelfs sprake van een verhoging met 0,75 procentpunt. Voor oktober wordt weer op een stevige rentestap gerekend.