Minister Meryame Kitir neemt rustperiode: “Mijn mentaal welzijn komt even op eerste plaats”

“Lieve vrienden, de afgelopen jaren waren enorm druk”, klinkt het. “Mijn job heeft me al veel voldoening gegeven. Van de liefde uit Limburg tot belangrijke dienstreizen. Maar het heeft ook veel van me gevraagd. En op een bepaald moment moet je ook aan jezelf denken. Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats. Op advies ga ik de komende tijd wat rust nemen. Ik ben omringd met capabele mensen die intussen zullen zorgen dat het werk wordt verdergezet. Ik hoop dat jullie me die rust gunnen. We zien elkaar snel terug.”️

(Lees verder onder de Facebook-post)

De pauze van Kitir komt er op doktersadvies. “De laatste tijd heeft Kitir erg hard gewerkt”, klinkt het in haar entourage. Ze is onlangs naar Niger geweest en daarvoor naar New York. Bovendien waren er ook nog de begrotingsbesprekingen. Vicepremier Frank Vandenbroucke neemt haar taken over. Kitir en Vandenbroucke delen een kantoor in Brussel.

“Iedereen heeft het recht om voor zichzelf te zorgen. Ook een minister”, laat partijvoorzitter Conner Rousseau via sociale media weten.