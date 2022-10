Acteur getuigt over dood van zoontje Henry (3): “Ineens opende hij zijn ogen en keek naar zijn mama. Hij sloot zijn ogen weer. Hij was dood”

De Amerikaanse komiek Rob Delaney zat op een raket richting sterrendom – succesvolle serie geschreven, prestigieuze award gewonnen – toen in het voorjaar van 2016 de hemel op zijn hoofd viel. Zijn zoontje Henry, nog geen jaar oud, was doodziek. Na een strijd van twee jaar stierf hij. “Hoe beschrijf je een gevoel dat je helemaal aan stukken rijt en dat nooit meer overgaat? Ik weet het niet.” Delaney probeerde er een boek over te schrijven: A heart that works.