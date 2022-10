Leerlingen Het Blavierke op ontdekkingstocht in het bos

Sint-Truiden

De kleuters en leerlingen van de lagere school gingen de afgelopen weken op onderzoek in het bos. Blaadjes in prachtige herfstkleuren, grote en kleine takken, herfstvruchten en kriebeldiertjes werden nauwkeurig onderzocht. In de klassen ging het experimenteren en onderzoeken verder. Zo werd er in de ontdekbakken gesorteerd, werd er een klasbos gemaakten schilderden de kinderen herfstschilderijen gemaakt.