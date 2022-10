Dames veldhockeyclub Hasselt Stix bovenaan in het klassement

De twee damesteams van veldhockeyclub Hasselt Stix doen het goed in de competetie. Zowel Dames 2 als Dames 1 van veldhockeyclub Hasselt Stix staan op een mooie tweede plaats in het klassement.

Dames 2 is een jong en enthousiast team dat aangestuurd wordt door coach Lieven Vandewal. Managers Eva Bloemen en Ninah Numan Evens leiden alles in goede banen en zorgen er mee voor dat alles goed geregeld wordt. Het jonge damesteam speelt in Fun League VHL 2 en staat op een mooie tweede plaats met één puntje verschil achter Dames 1 van HC Blackbirds uit Massenhoven. Ze delen de tweede plaats met de dames van Artemis uit Herentals, maar hebben een beter doelpuntensaldo. De dames 1 uit Genk volgen trouwens op een mooie vierde plaats.

Het team Dames 2 won al overtuigend tegen Hoegaarden, Victory, Keerbergen en Artemis. Ze moesten alleen de duimen leggen tegen Leuven. Dames 1 van coach German Albornoz en manager Stijn Vandebergh komen uit in Nationaal 3. Ze delen de tweede plaats met Dames 1 van Taxandria uit Turnhout, maar hun doelpuntensaldo is gunstiger. Het team Dames 1 van HC Verviers voert het klassement aan en heeft één punt meer dan Hasselt. De dames wonnen al met dubbele cijfers van de Green Devils uit Ternat en behaalden mooie overwinningen op Blue Lions uit Tervuren, Olympia uit Antwerpen, Primerose uit Brussel en HC Linkebeek. Ze verloren enkel van Taxandria en kijken erg uit naar de terugwedstrijd op 6 november.

Talentvolle U16- en U19-meisjes krijgen regelmatig de kans om mee te spelen met Dames 1 en Dames 2. De coaches kunnen zo een mooi groeipad voor de jeugdige en ambitieuze speelsters van Hasselt Stix uitstippelen.