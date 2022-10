CEO Philippe Verdonck: “Luchthaven van Charleroi zal donderdag weer normaal openen”

De staking van het veiligheidspersoneel van het bedrijf Security Masters trof de voorbije dagen duizenden passagiers die wilden vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi. Dinsdagavond – nadat uit vrees voor een derde dag chaos al besloten was om de luchthaven woensdag de hele dag te sluiten voor vertrekkende reizigers – kwamen de vakbonden en BSCA Security (een onderaannemer van de luchthaven) tot een voorakkoord. Daarin staat dat er voorlopig toch geen tweede operator komt voor de veiligheidscontroles van de passagiers. Dat nieuws was de aanleiding tot de staking.

De vakbondsafgevaardigden zullen het voorakkoord nu voorleggen aan de vakbondsleden. In afwachting van definitieve goedkeuring door het personeel van Security Masters blijft de luchthaven woensdag echter gesloten voor vertrekkende passagiers. De politie is woensdag aanwezig in en rond de luchthaven: er wordt gecontroleerd of mensen aankomende passagiers komen ophalen – dat gebeurt woensdag nog wel op de luchthaven – dan wel toch proberen te vertrekken. Die laatste groep wordt weggestuurd.

Als het akkoord goedgekeurd zou worden, kan de luchthaven de deuren donderdag weer openen voor vertrekkende passagiers. CEO Philippe Verdonck verwacht dan ook dat alle vluchten donderdag verzekerd zullen kunnen worden.