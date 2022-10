‘A Plague Tale: Requiem’ is een topgame om letterlijk de pest in te hebben

De game speelt zich af in een sinister decor waarin een jonge vrouw op zoek gaat naar een geneesmiddel voor haar ziek broertje. — © RR

Kwak de builenpest, zwarte ratten en middeleeuws Frankrijk in de blender en je krijgt de unieke setting waarin ‘A Plague Tale: Requiem’ zich afspeelt. Een sinister decor waarin een jonge vrouw op zoek gaat naar een geneesmiddel voor haar ziek broertje.

De sequel A Plague Tale: Requiem speelt zich enkele maanden later af na de gebeurtenissen uit de cultgame A Plague Tale: Innocence uit 2020. Amicia de Rune is nog altijd op zoek naar een geneesmiddel voor haar jonger broertje Hugo. De adventuregame klopt tot in de kleinste details.

© RR

Het emotionele broer-zusverhaal zit solide in elkaar (extra pluim voor de stemacteurs) en de actiescènes zijn memorabel. De momenten dat een horde ratten als een tsunami van zwarte pels komt aanrollen, zijn beklijvend. Rennen voor je leven en creatief omspringen met vuur, het was nog nooit zo nodig. Je speelstijl bepaalt welke ervaring je voorgeschoteld krijgt. Ga je de soldaten van de Inquisitie te lijf met stenen en een slinger? Of doe je het liever stiekem en sluip je door het hoge gras om het conflict te vermijden?

Een fakkel versus duizenden hongerige ratten. — © RR

De manier waarop je speelt, zal ook de houding van Hugo ten opzichte van zijn oudere zus bepalen. En dat het zieke joch geregeld psychoses krijgt en de ratten aantrekt, helpt natuurlijk ook niet. De intensie actie wordt geregeld afgewisseld met rustmomenten waarbij het heerlijk genieten is van de omgeving en middeleeuwse levendigheid in de dorpjes.

Wie een goede actiegame van zo'n twintig uurtjes wel lust, moet in dit geval niet twijfelen. A Plague Tale: Requiem is een topgame geworden. Letterlijk eentje om de pest in te hebben. (rd)

‘A Plague Tale: Requiem’ is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en PC.