Italiaanse voetbal opgeschrikt door “criminele fout” op broer van Anderlecht-aanvaller Sebastiano Esposito

Ophef in de Serie B, de tweede klasse van het Italiaanse profvoetbal. De wedstrijd tussen Cittadella en SPAL werd ontsierd door een donkerrode kaart voor Simone Branca. De kapitein van de thuisploeg ging in de absolute slotfase met zijn topper op het hoofd van Salvatore Esposito (22), de oudere broer van Anderlecht-aanvaller Sebastiano Esposito (20).

Ondanks de uitsluiting van Branca was SPAL-voorzitter Joe Tacopina ziedend na de partij.

“Het was niet zomaar een overtreding”, aldus de Amerikaan bij ItaSportPress. “In het voetbal kunnen er zware overtredingen plaatsenvinden, maar dit was een echte misdaad. Een laffe daad van een lafaard genaamd Simone Branca, die met zijn schoen op het hoofd van Salvatore ging staan terwijl mijn speler met zijn gezicht naar beneden op de grond lag. Met de duidelijk intentie om hem pijn te doen. Dit is geen voetbal, maar een overtreding van een straatcrimineel.”

Tacopina vindt dat het incident schade berokkent aan het Italiaanse voetbal. “In mijn 13 jaar hier heb ik nog nooit zoiets verachtelijk gezien”, klinkt het. “Branca is een lafaard die probeerde een hulpeloze speler ernstig te verwonden. Er moet ingrepen worden door de instanties!”

Branca kreeg uiteindelijk vier speeldagen schorsing voor zijn actie.

De beelden: