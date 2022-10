Politie ruimt kartonnen tenten op van minderjarige asielzoekers, maar krijgt meteen kritiek: “Zelfs dit is hen niet gegund”

Niet-begeleide minderjarige asielzoekers voor wie de overheid geen opvang heeft, worden sinds maandag in Brussel opgevangen in kartonnen tenten van humanitaire hulporganisaties. Maar woensdagochtend ruimde de lokale politie die tenten op. “Zo’n dertig minderjarige asielzoekers lagen er nog te slapen”, zegt Mehdi Kassou van hulporganisatie BelRefugees. “Maar zolang er geen structurele oplossing komt, zullen we onze tentjes blijven zetten.”

“Rond 9.30 uur kwam de politie met twee combi’s toe”, zegt Mehdi Kassou van hulporganisatie BelRefugees. “De agenten begonnen alle jongeren uit hun tent te halen. Zo’n dertig minderjarige asielzoekers die we afgelopen nacht opvang boden, waren nog allemaal aanwezig. Eenmaal uit hun tent riep de politie de jongeren op om te vertrekken en maakten de agenten de kartonnen tenten stuk. Bevel van de burgemeester, zeiden de agenten.”

“Dat klopt”, zegt Carole Poncin, woordvoerder van Brussel burgemeester Philippe Close (PS). “Maar elke jongere krijgt wel de kans om zijn spullen mee te nemen. De politie ruimt enkel op wat nadien wordt achtergelaten.” In casu: de kartonnen tenten.

Geen beschutting meer

“De burgemeester kan niet aanvaarden dat er op zijn grondgebied minderjarigen buiten slapen”, vervolgt Poncin. Dat de minderjarigen na de vernietiging van de kartonnen tenten geen enkele beschutting meer rest voor komende nacht, vindt het kabinet van de burgemeester geen argument. “Ook in een kartonnen tent lig je op straat. Het is de federale overheid die hen een menswaardige opvang moet bieden.”

“Onbegrijpelijk”, zegt Mehdi Kassou van BelRefugees. “Het gaat om minderjarigen die asiel aanvroegen, maar die de overheid geen opvang bood. En ook al weten ze dat wij hier met alle hulporganisaties in de humanitaire hub ook geen enkel bed meer vrij hebben, blijven ze die jongeren naar hier sturen. Wij doen dan wat we kunnen, en geven hen een deken, een matje en een kartonnen tent hier op onze stoep. Maar ook dat is hen dus blijkbaar niet gegund. Zolang er geen structurele oplossing komt en die jongeren opvang krijgen, zullen we onze tentjes echter blijven zetten.”