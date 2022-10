‘The Woman King’ toont waar superheldenfilm ‘Black Panther’ de mosterd haalde

De Wakanda-vrouwenmilitie in de superheldenfilm ‘Black Panther’ is geen complete fantasie. Ze werd gebaseerd op het Afrikaanse amazoneleger Agojie. De oorlogsfilm ‘The Woman King’ toont wie die vrouwen waren.

De Agojie waren de bewaaksters van de koning van het West-Afrikaanse Dahomey-rijk, het huidige Benin. Die vrouwen moeten enorm veel indruk gemaakt hebben door hun efficiëntie en woestheid. Rond een generaal van dat leger en een jonge rekruut bouwde The Old Guard-cineaste Gina Maria Prince-Bythewood een zeer vlotte avonturenfilm die doet denken aan gelijkaardige genreprenten als Braveheart en Gladiator.

De film vertelt interessante dingen over de Afrikaanse geschiedenis in de 19de eeuw, maar ook over hoe Hollywood zweert bij politieke correctheid. Het indrukwekkende Dahomey-rijk overleefde immers meerdere eeuwen door de slavenhandel. Koning Ghezo (Star Wars-ster John Boyega in de film) gaf die handel uiteindelijk op onder zware druk van de Britten. Maar in de versie van Hollywood is het de fictieve Agojie-generaal Nanisca (Viola Davis) die de koning onder druk zet om die handel te verbieden en over te schakelen op de verkoop van palmolie.

© Ilze Kitshoff

De strijd tegen de Braziliaanse slavendrijvers en hun Afrikaanse bondgenoten van het Oyo-rijk (een deel van Nigeria) is dus vooral wishful thinking. Nu, Mel Gibson (Braveheart) en Ridley Scott (Gladiator) hebben de geschiedenis ook naar hun hand gezet en niemand die zich daaraan stoorde. Dus wat overblijft, is een stevige actiefilm die typerend is voor het #MeToo-tijdperk.

De interessantste figuur in The Woman King is dus niet het geïdealiseerde hoofdpersonage Nanisca, maar koning Ghezo, een pragmatische en occasioneel opportunistische politicus die eerst en altijd aan het economische en de stabiliteit van zijn rijk dacht. Een boeiend personage dat een eigen filmverhaal verdient.

‘The Woman King’ speelt momenteel in de bioscopen