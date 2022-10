Gierende Ferran Jutgla en emotionele papa in documentaire: “Hij is voor Club Brugge als een engel die uit de lucht kwam vallen”

Op z’n 23ste is Ferran Jutgla doorgebroken op het allerhoogste niveau. De Spaanse aanvaller zit dit seizoen al aan acht doelpunten en vijf assists voor Club Brugge, waarmee hij schitterde in de Champions League. En dus zochten de mensen van UEFA TV enkele mensen uit zijn verleden op.

Jutgla begon zijn voetbalcarrière bij Sant Julià de Vilatorta CF, de ploeg van het kleine dorpje waar hij opgroeide. “Zij zijn blij dat ik volwassen ben geworden. Het jongetje uit Sant Julià de Vilatorta, een dorp met 4.000-5.000 inwoners, speelt in de Champions League”, aldus de aanvaller.

Jutgla krijgt vervolgens een videoboodschap te zien van Josu Rodriguez, een ex-ploeggenoot van hem. Rodriguez vertelt het verhaal dat hij een staande ovatie kreeg bij een vervanging, maar dat Jutgla dacht dat het voor hem was. “Ik herinner me ook dat hij als linkerflank speelde en altijd naar rechts kwam om de bal te voelen”, klinkt het. “Hij knuffelde graag de zijlijn. Maar dat hij een sleutelspeler in de Champions League zou worden, dat had ik nooit gedacht.”

Papa Santi Jutgla is dolblij met de ontwikkeling van zijn zoon. “Vanaf z’n achtste kon ik zien dat hij iets speciaal had. Ik wil hem nu gewoon gelukkig zien door het voetbal. Hij weet dat hij bloed, zweet en tranen met tonen om het te maken aan de top. Club Brugge? Voor hen is Ferran, denk ik, zoals een engel die uit de lucht kwam vallen.”