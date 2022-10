Deze acht BV’s gaan strippen voor ‘Kom op tegen kanker’: “Hopelijk durven mannen zich binnenkort sneller blootgeven”

Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Warre Borgmans, Guga Baúl, Malik Mohammed, Bart Peeters, Joris Brys, en Rik Verheye zullen uit de kleren leren gaan in het programma ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’. Ze zullen worden getraind door de internationaal gewaardeerde choreograaf Roy Julen, die in het verleden onder meer samenwerkte met Diana Ross en Stromae. Hij wil hen in drie maanden klaarstomen tot “verleidelijke dansers in een stijlvolle, maar bloedhete stripact”. Die apotheose volgt tijdens de slotshow van ‘Kom op tegen kanker’, op 26 oktober in het Kursaal van Oostende.

De acht willen met hun engagement vooral het taboe doorbreken rond mannenkankers, meer specifiek rond prostaat- en teelbalkanker. “Want als zij uit de kleren durven gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven praten met zijn huisarts?”, klinkt het in een persbericht.

“Hopelijk durven mannen zich binnenkort sneller blootgeven”

Elk van de acht heeft een eigen reden om deel te nemen. Zo kregen de vaders van zowel Niels Destadsbader als Dieter Coppens enkele jaren geleden de diagnose van prostaatkanker. “Als je er zo dichtbij hebt gestaan, besef je hoe belangrijk het is dat dit op tijd wordt aangepakt”, aldus Destadsbader. “Wij hebben onze papa’s gelukkig nog. Maar er zijn genoeg andere voorbeelden van mannen die wel te lang hebben gewacht. Dus hopelijk durven mannen zich binnenkort sneller blootgeven om hen te laten onderzoeken. Wij willen alvast laten zien dat wij dat ook doen.”

Warre Borgmans kreeg jaren geleden dan weer zelf de diagnose van prostaatkanker. “Hoe meer informatie mensen hebben over deze nog wat duistere aandoening, hoe meer we het taboe, de geheimzinnigheid, de waas, de sluier kunnen oplichten en verwijderen. Er is nog veel werk aan de winkel! En daar helpen we graag bij.”

“Met de Oostendse zeebries tussen de billen”

Al kan er ook gelachen worden, hoor. “Toevallig is ‘The Full Monty’ een van mijn absolute lievelingsfilms”, zegt Bart Peeters. “Ik geloof dat je ons beter kan vergelijken met dat stelletje ongeregeld dan met de Chippendales, de reden ligt voor de hand.”

Of zoals Rik Verheye het zegt: “Elke avond wanneer ik thuiskom, gooi ik mijn kleren uit, en dat heeft mij nog nooit een euro opgebracht. Laat staan voor het goede doel. Toen mij de vraag werd gesteld om uit de kleren te gaan met de Oostendse zeebries tussen mijn billen, heb ik als man van de zee geen seconde getwijfeld.”

‘Kom op tegen kanker, alles in de strijd’ wordt vanaf 20 oktober elke donderdag om 20.40 uur uitgezonden op één en via VRT MAX.