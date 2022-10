Arctic Monkeys brengen op nieuwe plaat melancholie op een bedje van strijkers

En of Arctic Monkeys hot zijn. Nadat de groep afgelopen zomer Pukkelpop mocht afsluiten, lieten vorige week tienduizenden fans de app van Studio Brussel ontploffen in de hoop een ticket voor de intieme showcase van hun idolen te bemachtigen. Met The Car, zoals het te promoten zevende album heet, stellen de Monkeys hun achterban nochtans danig op de proef.

Dat het viertal uit Sheffield niet voor een gat te vangen is, weet iedereen die de voorbije twee decennia het muzikale parcours van de groep heeft gevolgd. De snauwende powerpop van doorbraakhit I Bet You Look Good on the Dancefloor uit 2005 zijn de Poolapen al enige tijd ontgroeid. Tegenwoordig etaleert frontman Alex Turner (36) al te graag dat hij veel meer pijlen op zijn boog heeft. Nog meer dan op Tranquility Base Hotel & Casino, de verrassende voorganger uit 2018, ontpopt hij zich op The Car helemaal als een melancholische, ditmaal opnieuw gladgeschoren crooner in een leren jekker.

© RR

Sierlijke pianomotiefjes en weelderige strijkers voeren het hoogste woord, in majestueuze ballads waarvan de weltschmerz afdruipt. Veel songs staan bol van nostalgische Hollywood-romantiek en klinken ronduit groots en filmisch, alsof Turner naar een James Bond-soundtrack solliciteert of de Ennio Morricone en John Barry in zichzelf uitdaagt. Voor Body Paint diept hij zijn mooiste falsetstem op. Het wondermooi gearrangeerde I Ain’t Quite Where I Think I Am klinkt als een nakomer van de onvolprezen Last Shadow Puppets, zijn nevenproject met maatje Miles Kane. In de vooruitgestuurde single There’d Better Be a Mirrorball loert dan weer de seventies-Bowie om de hoek.

Verderop verkennen Arctic Monkeys nog andere muzikale oorden, maar naar een hoge versnelling schakelt The Car zelden. “Ik hoop gewoon dat het niet klinkt alsof we een paar strijkers op de muziek van een rockband hebben geplakt”, laat Alex Turner zich in interviews ontvallen. Alsof hij beseft dat Arctic Monkeys’ zevende een coole maar enigszins gewaagde plaat is die niet alle fans van het eerste uur vanzelfsprekend aan boord gaat houden. Zelfs de anderen krabben zich al in de haren over hoe hun idolen dit huzarenstuk naar het podium gaan vertalen. Op Rock Werchter 2023, bijvoorbeeld?

‘The Car’, Arctic Monkeys, nu te beluisteren