Gevangene maakt bank via telefoon wijs dat hij miljonair is en krijgt zo 11 miljoen dollar in handen

Een 31-jarige gevangene heeft mogelijk de grootste roof vanuit de gevangenis ooit uitgevoerd. Met een binnengesmokkelde telefoon kreeg hij meer dan 6.000 gouden munten in handen en kocht hij een huis van 4,4 miljoen dollar. Dat deed hij door zich voor te doen als een miljonair. Dat schrijft The New York Times.

De 31-jarige Arthur Lee Cofield, een man die een veertienjarige celstraf uitzit voor een gewapende overval, heeft een simpele binnengesmokkelde gsm omgezet in meer dan 11 miljoen dollar. Dat deed hij door vanuit zijn cel in de staatsgevangenis van Georgia enkele telefoontjes te plegen.

Zo belde hij naar een financiële instelling, de Charles Schwab Corporation, in juni 2020. Hij deed zich aan de telefoon voor als de Amerikaanse miljonair Sidney Kimmel, een 94-jarige modemagnaat en producent, en vertelde dat hij een bankrekening wou openen. Hij kreeg te horen dat hij daarvoor enkele documenten zou moeten kunnen voorleggen. Hij sms’te een mede-oplichter en niet veel later had hij een foto van het rijbewijs van Kimmel in handen en een factuur op naam van de man.

Cofield haalde al zijn charmes boven en overtuigde de financiële instelling om 11 miljoen dollar van de bankrekening van de miljonair over te schrijven naar een goudhandelaar in Idaho. Daarmee kocht hij 6.106 gouden munten. Die munten liet hij overvliegen van Idaho naar Atlanta via een gecharterd vliegtuig. Hij schakelde zelfs een privé beveiligingsteam in. Dat allemaal met de binnengesmokkelde gsm.

Huis met zes slaapkamers

En daar stopte het niet voor de man. Nadat de munten aangekomen waren, belde hij naar een makelaar in Atlanta en deed een bod van 4,4 miljoen dollar op een huis met zes slaapkamers. Met wat hulp van buitenaf betaalde hij 720.000 dollar als aanbetaling op het huis. En daarna stortte hij het volledige bedrag.

Uiteindelijk gingen er bij de Charles Schwab Corporation toch enkele belletjes rinkelen. Zij startten een onderzoek, brachten hun cliënt in veiligheid en lichtten de politie in. Cofield werd uiteindelijk beschuldigd van onder meer samenzwering om bankfraude te plegen, zware identiteitsdiefstal, het witwassen van geld en samenzwering om geld wit te wassen. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Zelf pleitte hij niet schuldig.

Verkopen?

Maar nu, twee jaar later, zit het openbaar ministerie met een probleem: wat doen ze met het huis in Atlanta? In gerechtelijke documenten die twee weken geleden werden ingediend, vroegen beide partijen aan de rechter de toestemming om het pand te verkopen. De opbrengst zou vastgezet worden tot er een uitspraak is in de zaak. Cofield zou, moest hij schuldig bevonden worden, dat bedrag sowieso niet mogen houden. In de aanklacht zeggen beide partijen dat het pand, dat in 2020 op ongeveer 3,5 miljoen dollar werd geschat, leeg staat. Daardoor gaat de staat van de woning “snel achteruit” en is er het risico dat het zijn marktwaarde verliest omdat het niet onderhouden wordt.

Door de gerechtelijke documenten kwam het verhaal aan het licht en nu laait in de Verenigde Staten het debat over binnengesmokkelde waren opnieuw op. Het was namelijk niet de eerste keer dat Cofield daarmee betrapt werd. Er zouden al 12 eerdere incidenten geweest zijn. In 2016 vertelden bewakers dat hij hen gezegd had dat hij niets gaf om de telefoon die ze bij hem hadden gevonden omdat hij “honderden telefoons had.” Een bewaker vertelde aan The Atlanta-Journal Constitution dat Cofield een “een sluw, intelligent persoon is die je miljoenen afhandig kan maken.” En daar heeft hij dus slechts een simpele telefoon voor nodig.

(sgg)