Wagens uitgebrand aan commissariaat in Brusselse Marollen, politievakbond vermoedt brandstichting

De brand vond plaats omstreeks 2.45 uur dinsdagnacht. Het gaat om auto’s die op de openbare weg geparkeerd stonden, en niet om officiële politievoertuigen.

Volgens de Brusselse brandweer is de oorzaak van de brand nog niet gekend, maar politievakbond VSOA spreekt alvast van brandstichting. “De laatste dagen werden er controles uitgevoerd in de wijk Marollen in Brussel”, klinkt het op Twitter. “Dit wordt uiteraard niet gesmaakt. Verschillende voertuigen werden in brand gestoken voor het commissariaat. Reactie van Justitie? @VincentVQ #geweldtegenpolitie”