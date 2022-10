Agenten riskeren 20 maanden cel voor verspreiden naaktbeelden en wegmaken boetes

Flitsboetes die verdwijnen. Het rondsturen van naaktbeelden van arrestanten en zelfs van een dodelijk verkeersslachtoffer. Ongeoorloofd neuzen in politiedatabanken. Het parket heeft woensdag 20 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, gevraagd tegen twee agenten van politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. “Het spijt me. Dit had nooit mogen gebeuren”, toonden de betichten berouw.

LEES OOK. Hoe zwijgcultuur leidde tot ontoelaatbare uitspattingen bij Truiense politie

Op de beklaagdenbank in de Hasseltse correctionele rechtbank namen woensdag een 43-jarige Truienaar en 38-jarige Gingelommenaar plaats. Beiden staan ze terecht omdat ze over de schreef gingen in hun functie als politieagent. De bal ging aan het rollen nadat bijna een jaar geleden een filmpje van een masturberende transgender vanuit een Truiense politiecel de ronde deed op WhatsApp. Later bleek er nog veel mee aan de hand te zijn. Zo verstuurde de Truiense agent ook nog beelden van een naakte asielzoeker in een combi. De man bleek gearresteerd te zijn omdat hij in Adamskostuum over de straat liep. Daarnaast deelden de agenten flitslocaties en lieten ze allerhande boetes verdwijnen. “Door aan te vinken dat de nummerplaat onleesbaar was”, aldus de procureur.

Ventileren en machogedrag

Ook werden beelden verspreid van een ongevallen, waaronder van het lijk van een dodelijk slachtoffer. “Enkel naar zijn vrouw om te laten weten dat hij die dag wat later terug zou zijn van het werk. Ze uitte ook haar afschuw.” Ook neusden de verdachten ongeoorloofd in politionele databanken. “Dit had nooit mogen gebeuren. Ik ben zwaar in de fout gegaan. Waarom? Geen idee. Machogedrag, denk ik. Om te ventileren van wat we mee hebben gemaakt onder collega’s. Ik heb er spijt van”, sprak de Truiense agent. Kwade bedoelingen had hij naar eigen zeggen niet. “Natuurlijk hadden de opzoekingen niet mogen gebeuren. Nooit is het uit eigenbelang gebeurd. Ik deed het om mensen te helpen. Om zaken te versnellen, maar zeker niet om iemand schade te berokkenen.” Het politiecollege had het voornemen om de man te ontslaan. Na een hoorzitting kreeg de Truienaar een tweede kans. “Vanaf dag 1 heeft hij schuld bekend. Nooit heeft mijn cliënt tegengewerkt”, pleitte zijn advocaat Erik Schellingen. “Sinds de zaak losbarstte, werkte hij op de binnendienst. Met veel verlies van loon. Uiteindelijk heeft het politiecollege beslist om hem drie maanden te schorsen”, vertelde zijn advocaat Erik Schellingen. De schorsing loopt nog tot eind dit jaar. “Ik hoop op een tweede kans. Dit zal nooit, nooit meer gebeuren. Politieagent worden was mijn jongensdroom en is dat nog altijd. Uiteraard begrijp ik maar al te goed dat deze normvervaging geen goed doet aan het imago van de politie”, verklaarde de Truienaar.

“Beter eerst nadenken”

Ook zijn ex-collega uit Gingelom toonde berouw. Hij heeft intussen wel zijn carrière bij de politie opgegeven. “Ik heb fouten gemaakt. Nu heb ik me erbij neergelegd dat ik een job bij de politie niet langer kan uitvoeren. Ik ga werken in de tuinaanleg. Het filmpje van de transgender in de politiecel heb ik maar naar twee mensen verstuurd. Ik krijg zoveel filmpjes. Achteraf heb ik ze pas goed bekeken en wist ik dat het niet goed was. Het meedelen van de flitslocaties? Dat is algemeen bekend bij de politie. En ja, ik wiste een boete, voor een vriendin. Ik heb er spijt van.” De rechter repliceerde: “Iedereen heeft spijt als hij iets verkeerd gedaan heeft. Misschien is het beter om eerst eens na te denken.”

Ontzetting uit de rechten

De procureur had het over normvervaging, schending beroepsgeheim, interne hacking, een gebrek aan integriteit en somde de waarden van de politiezone op. “Rekeninghoudend met de normvervaging en signaalfunctie die met de voeten is getreden, vorder ik 20 maanden cel voor elk, waarvan een deel met uitstel kan. En een ontzetting uit de rechten.” Advocaat Kris Termonia gaf de transgender een stem in de rechtbank. “Volgens de verdachten deelden ze de beelden omdat het louter informatief was. Wat een ongeloofwaardig verhaal. Dit was enkel om een kwetsbaar persoon te ‘belachen’. De beelden zijn in de media verzeild geraakt en zelfs op de nationale tv vertoond. Dit heeft een zeer ernstige impact op mijn cliënt. Ik vraag een morele schadevergoeding van 2.500 euro van elke agent.”

Rotte appels

Advocaat Herman Driessen wees er namens de Gingelommenaar op dat de twee verdachten niet de enige twee rotte appels in de Truiense politiemand waren. “Gelieve dat in deze context te bekijken.” Tussen de lijnen door lieten zowel hij als de rechter verstaan dat er nog processen tegen agenten van het korps zullen volgen. Net als confrater Erik Schellingen vroeg hij om de daders een opschorting van straf gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. “Wij betwisten niets en buigen ootmoedig het hoofd”, aldus Schellingen. “Mijn cliënt heeft de beelden in een WhatsAppgroep van agenten gedeeld en naar vier andere personen gestuurd. Dat is niet correct. Het was zijn manier van ventileren, om erover te kunnen praten. En ja, er is gecommuniceerd over zaken die niet mogen. Een modus operandi die binnen dat korps was ontstaan. Zonder er zich persoonlijk door te verrijken. Maar mijn cliënt moet niet alle zonden van heel dat korps over zich heen krijgen. Bovendien zou een ontzetting uit de rechten helemaal problematisch zijn voor mijn cliënt. Hij heeft alles gedaan om ootmoedig schuld te bekennen.” Vonnis op 16 november.