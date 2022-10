Klaar voor Halloween? Bij dit Genks zaakje bestel je cupcakes met doodskoppen of spookjes-cakepops

Om helemaal in de Halloween-sfeer te komen, kan je bij taartenbakster ‘Sweets’ in Genk griezelig lekkers bestellen. — © Daisy Longo

Halloween komt eraan en dat betekent doodskoppen, akelige spinnen en hier en daar een spatje bloed. Om helemaal in de sfeer te komen, kan je bij taartenbakster ‘Sweets’ in Genk griezelig lekkers bestellen.

Themaboxen zijn de specialiteit van Daisy Longo (22) van Sweets in Genk. Met Sinterklaas of Kerstmis bestel je er het lekkerste gebak of heerlijke zoetigheden, maar ook voor Halloween kan je een doos vol traktaties verwachten. “Je kan kiezen tussen een gemengde treatbox of een cakepopbox (40 euro) of een donut- of cupcakebox (30 euro)”, legt Daisy uit. “Ik geniet er enorm van om bij elke feestelijkheid iets nieuws te verzinnen”, vertelt Daisy. “Ik studeerde af als apotheekassistent, maar koesterde altijd de droom om meer met mijn passie voor bakken te doen. Als kind bakte ik al taarten en cakes, ook tijdens mijn studies ben ik niet gestopt met bakken. Zo kon ik tot rust komen tijdens de examens of andere stressvolle periodes.”

© Daisy Longo

Een jaar geleden startte de Genkse bakster met ‘Sweets by Daisy Longo’ waar je taarten, cupcakes, koekjes en ander zoets op bestelling kan afhalen. “Vooral de chocoladebiscuit met chocolademoussevulling valt erg in de smaak. Zo is het ook mijn lievelingsgebak.” (lacht)

Daisy Longo maakt lekkers op aanvraag, maar stelt regelmatig ook themaboxen samen die je kan bestellen en op een afgesproken dag kan afhalen. Bestellen kan via Instagram: www.instagram.com/sweets_mmm

© Daisy Longo

© Daisy Longo