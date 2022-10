Familie van George Floyd eist 250 miljoen dollar schadevergoeding van Kanye West na kwetsende uitspraken

De familie van George Floyd, de Amerikaanse man die in 2020 om het leven kwam bij een geval van bruut politieoptreden, wil juridische stappen nemen tegen Kanye West, naar aanleiding van uitspraken van de rapper over de dood van Floyd.

George Floyd stierf in mei 2020 in Minneapolis, nadat politieagent Derek Chauvin minutenlang zijn knie op de nek van de ongewapende man drukte. Chauvin werd later veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. De zaak veroorzaakte een golf van protest tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten en wereldwijd.

Kanye West liet in een podcast echter noteren dat hij twijfelt aan de doodsoorzaak van Floyd. Volgens de rapper was die niet het gevolg van politiegeweld, maar insinueert hij dat het zou kunnen gaan om een overdosis drugs, of om eerdere ziektes van Floyd.

Tot woede van de familie van de man, die het heeft over “kwaadwillig onjuiste en ongegronde verklaringen”. Daarom verzoeken ze West nu om de podcast en alle andere publicaties waarin hij soortgelijke uitspraken deed te (laten) verwijderen, op straffe van een schadevergoeding van 250 miljoen dollar. Het interview in kwestie is al niet langer beschikbaar op de website van de podcast in kwestie, maar die is wel nog steeds te vinden op platforms zoals YouTube.

Niet onomstreden

West trekt wel vaker de aandacht met ondoordachte uitspraken en optredens. Begin oktober veroorzaakte hij nog ergernis tijdens de Paris Fashion Week door een T-shirt met het opschrift ‘White Lives Matter’ te dragen, wat door velen wordt geïnterpreteerd als een racistische reactie op de ‘Black Lives Matter’-beweging tegen geweld tegen zwarten.