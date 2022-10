Dit is de eerste volledig elektrische Rolls-Royce, maar je zal even moeten sparen om hem te kunnen kopen

Rolls-Royce heeft dinsdag zijn eerste volledige elektrische wagen voorgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Het model dat de naam Spectre meekreeg, ziet er erg aerodynamisch uit en heeft een fantastische look. Met lichtjes in de deuren en het plafond, en speciale velgen doet het luxeautomerk zijn naam alle eer aan. Wie de Spectre wil kopen, zal nog even geduld moeten hebben. De Rolls-Royce zal pas vanaf eind volgend jaar te koop zijn aan een vermoedelijk prijskaartje van 400.000 euro.