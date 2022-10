KMR Biesen stelt ploegen voor

Sinds er in juli 2021 kunstgras is aangelegd met hulp van Stad Bilzen, vinden steeds meer spelertjes de weg naar KMR Biesen. Elsie Haesevoets, jeugdcoördinator: "KMR Biesen is uitgegroeid tot een familiale club, die door een goede opleiding ervoor zorgt dat spelers zich bekwaam voelen, maar toch nog het belang van simpelweg fun niet verliezen." Biesen beschikt over, behalve de U10, alle ploegen van U6 tot en met U21. "In totaal tellen wij 160 jeugdspelers tot en met de U21 en daarbij nog een reserveploeg en twee eerste ploegen, waardoor we zelfs aan 250 spelers raken", stelt Elsie Haesevoets. Wil je in de toekomst ook eens vrijblijvend komen proberen bij KMR Biesen, kan je contact opnemen met Elsie Haesevoets (elsie1.haesevoets@gmail.com of 0495 44 38 88).