Mogelijk grootste vis ooit gevonden op de Azoren

Toen de wetenschappers van de Atlantic Naturalist Association hoorden dat het karkas van een reusachtige vis gevonden was voor de kust van het eiland Faial op de Azoren hadden ze zo hun twijfels. Ze kregen wel vaker te horen dat mensen een grote vis hadden gevonden, maar vaak viel dat tegen. Al waren ze dit keer toch verbaasd toen ze het karkas onder ogen kregen.

Het was de grootste vis die ze zelf ooit zagen. Het dier woog 2.744 kilogram, zo veel als een SUV. Het was 3,59 meter hoog en 3,25 meter lang. Met die afmetingen verbreekt het het record van een vis die in 1996 gevonden werd in Japan. Dat exemplaar woog ‘slechts’ 2.300 kilogram.

De vis werd in december 2021 al gevonden, maar onlangs werden de bevinden van de wetenschappers gepubliceerd. Volgens de onderzoekers is het nieuwe exemplaar daarom misschien wel de grootste vis die ooit gezien werd. Al is een kanttekening wel nodig. Het gaat hier specifiek over beenvisachtigen. Zo wat 90 procent van de vissen behoort tot die soort, maar bijvoorbeeld haaien, roggen en de walvishaai niet.

Volgens de onderzoekers is het exemplaar dat op de Azoren gevonden werd, geen “abnormaal individu” en is er geen sprake van “een genetische mutatie”. “Deze soort kan zo groot worden. We zijn er eindelijk in geslaagd er een te wegen en te meten. Er zijn meer van deze monsters”, zei José Nuno Gomes-Pereira, marienbioloog bij Atlantic Naturalist en co-auteur van de studie waarin het exemplaar werd gedocumenteerd.

