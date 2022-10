NBA-ster Stephen Curry breekt te midden van basketbalfeest lans voor jarige Brittney Griner: “Ze zit al 243 dagen onterecht vast”

Zowel titelverdediger Golden State als verliezend finalist Boston zijn dinsdagavond goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de NBA . Allebei wonnen ze hun eerste thuiswedstrijd. De Warriors versloegen in San Francisco de Los Angeles Lakers met 123-109. Stephen Curry was meteen op de afspraak in het Chase Center, dat met ruim 18.000 basketfans uitverkocht was.

Voor het duel ontvingen de spelers van de Warriors hun kampioenschapsring. Vorig seizoen werd in de finale Boston Celtics met 4-2 verslagen. Maar Curry vroeg te midden van de festiviteiten aandacht voor de situatie van Brittney Griner, die al sinds begin dit jaar vastzit in Rusland. De Amerikaanse WNBA-vedette is opgepakt en veroordeeld werd voor drugssmokkel. Griner, die dinsdag jarig was, had cannabisolie in haar bezit. Een goedje dat in de Verenigde Staten legaal is, maar niet in Rusland. Het leverde haar een celstraf van negen jaar op. De Amerikaanse autoriteiten hebben haar tot dusver zonder succes vrij proberen te krijgen.

“Ik wil mijn platform en deze gelegenheid gebruiken om de naam van Brittney Griner te noemen, een bijzonder lid van onze basketbalgemeenschap”, aldus Curry dinsdag. “Het is vandaag haar verjaardag, ze wordt 32 jaar oud. We zullen haar naam blijven noemen. Ze zit al 243 dagen onterecht opgesloten in Rusland en we hopen dat ze snel naar huis komt.”

Belgian Cat Emma Meesseman stuurde via een tweet verjaardagswensen naar Griner, waarmee ze een tijdlang samenspeelde in Rusland.