Geen treinen naar Oostende in herfstvakantie, Tommelein: “Ik begrijp dat niet”

Tommelein zegt bij VRT NWS begrip te hebben voor de werken, maar is niet te spreken over de communicatie. “Opnieuw zitten we in een situatie waarbij we als belangrijkste stad aan de kust kennis mogen nemen van het feit dat tijdens een vakantie gedurende negen dagen geen enkele trein zal rijden naar onze kustplaats”, aldus de burgemeester. “Ik begrijp niet dat men niet in staat is om op een ernstige manier overleg te plegen met de betrokken gemeente.”

Infrabel geeft toe dat er geen echt overleg is geweest, en zegt daar in de toekomst wel rekening mee te willen houden. De betrokken steden en gemeenten werden wel ingelicht op het moment van de perscommunicatie op 6 oktober, en er zijn volgens de infrastructuurbeheerder ook contacten geweest met de stadsdiensten voor de planning van werken aan overwegen, omdat die gesloten blijven tijdens de werken.

“Maar we begrijpen de reactie”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Het is heel vervelend dat er voor het tweede jaar op rij een onderbreking is in de herfstvakantie. Maar we zijn hiervoor niet over een nacht ijs gegaan. Er is in de vakantie minder druk treinverkeer, en het alternatief is dat we de werken spreiden over vijftien weekends, met veel meer hinder tot gevolg.” Infrabel wijst er nog op dat het de laatste fase is van de grote werken.

Het is niet de eerste keer dat Tommelein zijn ongenoegen uit over spoorwegmaatschappijen NMBS en Infrabel. Vorig jaar drong hij tevergeefs aan om toch treinen te laten rijden tijdens de herfstvakantie. En ook tijdens de coronacrisis in 2020 was er discussie: toen wilde Tommelein geen extra treinen meer naar zijn stad na een dag van chaos met dagtoeristen.