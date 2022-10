Nieuwe uitspraken van Berlusconi gelekt over vriendschap met Poetin

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi heeft opnieuw twijfel gezaaid over de vastberadenheid van de toekomstige regering om tegen Moskou op te treden, met nieuwe uitspraken over zijn vriend Vladimir Poetin.

Het nieuwsagentschap LaPresse publiceerde dinsdagavond een heimelijk opgenomen toespraak van Berlusconi aan andere leden van de partij Forza Italia in het parlement. De 86-jarige zegt daarin dat hij opnieuw met de Russische president in contact staat en dat Poetin hem een van zijn vijf beste vrienden heeft genoemd.

Eerder had de partij de uitspraken nog ontkend, maar na de publicatie van de opname klonk het dat Berlusconi nog steeds op één lijn zit met Europa en de VS.

“Ik heb de betrekkingen met president Poetin een beetje hervat, een beetje veel, zodat hij me voor mijn verjaardag 20 flessen vodka heeft gestuurd met een heel lieve brief”, klonk het. Berlusconi zei dat hij Poetin dan weer Italiaanse wijn had gestuurd en een “even lieve brief”. Poetin noemde de Italiaan ook een “van zijn vijf echte vrienden”.

Forza Italia wil als kleine partner in een rechtse coalitie voor de toekomstige regering zetelen.

Zorgen om steun

Sommige Italianen en Oekraïners maken zich zorgen om de steun van Italië aan Kiev tegen Rusland, eens de nieuwe regering van verkiezingswinnaar Giorgia Meloni van de extreemrechtse Fratelli d’Italia aan de macht is.

Berlusconi verklaarde enkele weken geleden nog dat Poetin tot zijn offensief was gedwongen.

Zijn vertrouwelingen deden de uitspraken over de wederzijdse geschenken van de hand als “oude verhalen”. Berlusconi spreekt in de opname echter expliciet over de Russische oorlog in Oekraïne. Volgens hem doet het westen daar al lang aan mee “omdat we Oekraïne wapens en geld geven”.