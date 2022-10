Zaterdag (aftrap om 18.30 uur) is het derbytime in Hasselt. In tweede afdeling VV B ontvangt Hades de buren van Sporting. Inzet van de wedstrijd: drie punten en de titel van ‘ploeg van’t stad’. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd live uit.