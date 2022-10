Staatssecretaris Nicole de Moor pleit voor grootschalige humanitaire opvang van asielzoekers: “Geen tijd te verliezen”

LEES OOK. Niemand lijkt asielcrisis te willen oplossen

Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers is de afgelopen tijd opnieuw nijpend. Heel wat mensen moesten noodgedwongen de nacht doorbrengen op straat. Afgelopen vrijdag besliste de regering al dat Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, er op korte termijn 150 personeelsleden bij krijgt om de beschikbare opvangplaatsen operationeel te maken. Maar staatssecretaris De Moor wil verder gaan. Op Radio 1 pleitte ze woensdag voor een grootschalige humanitaire opvang voor asielzoekers.

“Kleinere opvancentra botsen vandaag op hun limieten”, zegt De Moor. “In elk van die kleine centra is personeel nodig. Er is meer nodig. Dat lukt niet met kleine kantoorgebouwen. Hotels zijn geen werkbare oplossing, daarvoor zijn de tekorten te groot”, aldus De Moor, die geen duidelijkheid verschaft over waar dat grote opvangcentrum moet komen. “Dat is iets dat we vandaag zullen bespreken. Ik kijk daarvoor naar alle departementen.”

De Moor legt een en ander later woensdag voor op de kern van de federale regering. De staatssecretaris wil zo snel mogelijk beslissen, “liever vandaag dan morgen”. “De urgentie is zeer groot, en dat is voor iedereen duidelijk. Niemand in de regering wil dat mensen op straat slapen. Ik voel veel eensgezindheid rond de tafel om dit op te lossen. Ik roep op om vandaag beslissingen te nemen. Ik denk dat we geen tijd te verliezen hebben”, aldus nog staatssecretaris De Moor.