Restaurantuitbater verbant James Corden: “Meest beledigende klant in 25 jaar”

De Britse comedian en tv-presentator James Corden werd tijdelijk verbannen uit een bekend restaurant in New York. Volgens de uitbater was hij “uiterst gemeen” tegen het personeel. Ondertussen heeft Corden zijn excuses aangeboden en is hij opnieuw welkom in het restaurant.

“James Corden is een enorm begaafde komiek”, schreef Keith McNally, uitbater van restaurant Balthazar op Instagram. Maar voegde daaraan toe dat hij ook een “domme man” en de “meest beledigende klant sinds de opening van het restaurant 25 jaar geleden” is. Hij schreef daarbij dat hij niet vaak een klant weigert, maar vandaag had hij Corden, vooral bekend als presentator van de Late Late Show, buitengegooid.

Hij verwijst daarbij naar twee gebeurtenissen. In juni kwam Corden bij hem eten. Na het hoofdgerecht liet de presentator een haar zien aan de manager. Die verontschuldigde zich uitvoerig. Maar Corden was ‘extreem gemeen” tegen de manager. “Haal ons nu nog een rondje drankjes. En zorg ook voor al onze drankjes tot nu toe.” Daarbij dreigde de man ook met een negatieve recensie.

(Lees verder onder het bericht)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Afgelopen week ging Corden samen met zijn vrouw opnieuw langs bij Balthazar. Tijdens hun brunch bestelde hij een eierdooieromelet met gruyèrekaas en een salade. Een paar minuten nadat ze hun eten kregen, riep hij de serveerster opnieuw. Hij vertelde haar dat een beetje eiwit vermengd was met het eigeel. De keuken maakte het gerecht opnieuw, maar stuurde frietjes in plaats van salade mee met het gerecht. Zo legt McNally uit op Instagram. Toen hij voor de tweede keer zijn gerecht kreeg, zou Corden beginnen roepen zijn. “Je kunt je werk niet doen! Misschien moet ik naar de keuken gaan en zelf de omelet maken!” De manager verontschuldigde zich en het gerecht werd opnieuw gemaakt. Corden en zijn vrouw kregen champagne aangeboden om de plooien glad te strijken, maar de man bleef volgens de uitbater gemeen doen tegen de serveerster.

“Alles is vergeven”

Niet veel later postte McNally een nieuw bericht over Corden. “James Corden belde me net en bood zijn excuses aan. Ik heb het zelf meer verkloot dan de meeste mensen en geloof dus sterk in tweede kansen. Dus als James Corden me 9 maanden zijn Late Late Show laat presenteren, zal ik zijn verbod op Balthazar onmiddellijk intrekken. Nee, natuurlijk niet. Maar .... iedereen die grootmoedig genoeg is om zich te verontschuldigen bij een nietsnut als ik (en mijn personeel) verdient het niet om ergens van verbannen te worden. Vooral Balthazar niet. Alles is vergeven.”

De twee losten het probleem dus snel op, maar dat weerhield het internet er niet van op de kar te springen. Zo tweette Ryanair bijvoorbeeld ludiek dat zij Gorden ook zouden verbannen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)