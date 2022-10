VS gaan 15 miljoen vaten olie vrijgeven om prijzen te drukken

President Joe Biden zou bovendien niet uitsluiten nog meer vaten uit de strategische reserve te halen. De nieuwe vrijgave zal in december gebeuren. Het gaat om de laatste tranche uit het programma dat Biden in de lente had aangekondigd om 180 miljoen vaten vrij te geven.

Na de Russische inval in Oekraïne probeerden de VS druk uit te oefenen op Saudi-Arabië om juist veel meer olie op te pompen. Dit met als doel om de sterk gestegen prijzen in te dammen. Maar dat olierijke land, de officieuze leider van de OPEC, willigde de eisen niet in. Biden zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van de OPEC+ om de productie te verlagen.