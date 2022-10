Belgisch tennistalent Gilles-Arnaud Bailly imponeert bij ATP-debuut: bekijk hier zijn strafste punten tegen David Goffin

Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1185) kon dinsdag in de Lotto Arena net niet voor een stunt zorgen en verloor in de eerste ronde van de European Open (hard/648.130 euro) na een spektakelstuk tegen David Goffin (ATP 58) in drie sets (7-6 (9/7), 5-7 en 6-4).

Het 17-jarige aanstormende talent liet bij zijn debuut op een ATP-hoofdtabel de hele wedstrijd lang zien wat hij in zijn mars had. “Ik kon het niet anders wensen”, reageerde de Limburger die zweefde tussen teleurstelling en trots.

“Het was een ongelooflijke wedstrijd”, blikte Bailly op het persmoment na afloop terug. “Ik denk dat het misschien wel mijn beste ooit was. Het was heel nipt maar dat is tennis. Ik merk dat ik bijvoorbeeld in mijn opslag nog tekort kom, maar in het spel vond ik dat ik goed meekon.”

Bailly, de nummer twee van de wereld bij de junioren, kon zich voor het eerst op het hoogste niveau tonen aan het Belgische publiek. “Ik stond ruim drie uur op de baan maar heb van iedere minuut genoten. Het was een zalige ervaring en eer om tegen David uit te komen. Dit smaakt zeker naar meer. Deze match geeft me vertrouwen voor de toekomst.”