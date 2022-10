Jongens hebben een slechte invloed op meisjes: onderzoek naar spelling bij jongeren

Meisjes maken doorgaans minder dt-fouten dan jongens, maar worden wel slordiger als ze met jongens communiceren. Dat is een van de opvallendste conclusies van het doctoraatsonderzoek van Hanne Surkyn (UAntwerpen) over dt-fouten in online communicatie tussen jongeren. Hoe komt dat? En hoe belangrijk is de dt-regel nog? We vroegen het aan de onderzoekster zelf en aan voormalig VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx.