Lantis wil PFAS-vervuiling saneren, Demir om goedkeuring gevraagd

Oosterweelbouwheer Lantis is van plan om de PFAS-vervuiling op de Antwerpse werf zelf op te ruimen. Dat schrijft De Tijd woensdag. Het zelfstandige overheidsbedrijf overhandigde de plannen aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die nu haar goedkeuring voor het document zal moeten geven.

Hoewel de saneringsplicht in theorie bij de vervuiler 3M ligt, is het Lantis dat zich engageert. Zo zal het bijvoorbeeld opgepompt grondwater zuiveren alvorens het in de Schelde wordt geloosd. Voorts zal ook de zwaarst vervuilde grond worden afgevoerd. 3M draait wel op voor de saneringskosten.

“Lantis wil gaan voor oplossingen, los van procedures, om zo snel resultaten te boeken in de sanering, in synergie met de werken en in het bekomen van een veiliger en gezonder geheel”, aldus het bedrijf.