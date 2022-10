Xavier Malisse stoot door in dubbelspel European Open in Antwerpen: “Iedere extra wedstrijd is bonus”

Xavier Malisse plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op de European Open (hard/648.130 euro). Malisse versloeg op het hardcourt op Court 1 aan de Antwerpse Lotto Arena aan de zijde van de Argentijn Diego Schwartzman in de eerste ronde de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en Braziliaan Marcelo Melo in twee sets (7-6 (7/4) en 7-5). “Winnen is altijd aangenaam”, vertelde Malisse na afloop.

De 42-jarige Malisse onderbreekt in Antwerpen voor de tweede keer zijn tennispensioen voor een dubbeltoernooi. Vorig jaar speelde hij op de European Open aan de zijde van zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris en het duo schopte het toen tot in de halve finales.

“Het was een plezante wedstrijd, ondanks het nachtelijke uur”, reageerde Malisse met een glimlach. “Ik heb me prima geamuseerd met Diego, het is leuk om hem zo beter te leren kennen. Ik heb in aanloop naar het toernooi een beetje getraind en heb een goed gevoel.”

In de volgende ronde wachten de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, die de topreekshoofden Juan Sebastian Cabal en Robert Farah wipten. “We zien wel wat dat geeft, iedere extra wedstrijd die ik hier speel is een bonus. Ik amuseer me in de eerste plaats.”