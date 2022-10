Minderjarige fietser moet naar verkeersles nadat hij zonder verlichting op fietspad tegen verkeer inrijdt

De controles waren tussen dinsdagavond 18 uur en woensdagmorgen 2 uur. Een bestuurder met cannabis moest die afgeven. Twee bestuurders reden rond met een vervallen keuring. Een ander had niet eens een verzekering en zijn auto was ook niet meer ingeschreven.

De politie had ook oog voor de zwakke weggebruikers in de stad. Een minderjarige fietser reed op het fietspad maar deed dit tegen het verkeer in en hij had bovendien geen verlichting. Hij kreeg een jongeren-pv en hij zal op een woensdagnamiddag een verkeersles moeten volgen.