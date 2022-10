Arrogante NBA-superster James Harden maakt zich compleet belachelijk, Warriors krijgen hun ring en verslaan LeBron James

Bij de Sixers tekende ook James Harden voor dat aantal, maar zijn wedstrijd werd toch vooral getekend door één opmerkelijke fase. ‘The Beard’ pakte uit met een vette dribbel, waardoor topverdediger Marcus Smart tegen het parket vloog. Harden moest de open driepunter alleen nog binnenknallen en toen liep het mis. Hij wachtte ostentatief lang, deed een ‘shimmy’ (schudden met zijn schouders) en gooide dan… een airball. Pijnlijk.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Samenvatting:

De Golden State Warriors versloegen in San Francisco de Los Angeles Lakers met 123-109. Stephen Curry was meteen op de afspraak in het Chase Center, dat met ruim 18.000 basketfans uitverkocht was. De 34-jarige vedette van de thuisploeg kroonde zich met 33 punten tot topschutter van de avond. Voor de wedstrijd kregen de spelers van Golden State hun kampioenschapsring.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het verliezende kamp toonde LeBron James dat hij ook in zijn twintigste seizoen klaar is om te schitteren. De 37-jarige LBJ tekende voor 31 punten, 14 rebounds en 8 assists.

Zoals gebruikelijk omvat het NBA-seizoen in de reguliere competitie 82 wedstrijden voor alle 30 ploegen. De beste zestien teams spelen play-offs. De nieuwe kampioen wordt in juni volgend jaar gekroond.