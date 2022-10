Politie vat tabaksdieven na negen diefstallen in Colruyt in Hasselt, Zonhoven en Bilzen.

Hasselt/Zonhoven/Bilzen

In twintig dagen tijd hebben tabaksdieven negen diefstallen gepleegd in de winkels van Colruyt in Hasselt, Zonhoven en Bilzen. Ze stalen voor meer dan 1.000 euro tabak. Vorige week werd een 39-jarige Hasselaar in de Colruyt in Zonhoven betrapt. De politie rekende ook zijn 25-jarige kompaan uit Leuven in.