Ex-Miss België Celine Van Ouytsel single na bedrog door vriend: “Vreselijk dat ik het niet eerder heb gezien”

Van Ouytsel en Bonne hadden een goed jaar een relatie, maar de geruchten over bedrog deden naar verluidt al langer de ronde. “Het is waar dat we niet langer een koppel vormen”, aldus de ex-Miss. “Ook de reden waarom dat zo is, klopt. Ik vind het vreselijk dat ik zijn bedrog niet eerder gezien heb. Toen ik zei dat Andreas de man van mijn leven was, meende ik dat. Maar hij had duidelijk een andere agenda. Het is pijnlijk om vast te stellen dat je relatie gebaseerd is op een leugen. Toen ik zelf alles hoorde, kon ik onze relatie niet meer verderzetten. Ik heb mijn spullen gepakt, en ben vertrokken. Deze schijnvertoning verderzetten: no way.”