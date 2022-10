Atlete die verdween na hoofddoek-incident als heldin onthaald in Iran, maar interview op luchthaven neemt zorgen niet weg

Elnaz Rekabi is weer thuis. Of beter: in Iran. De atlete die zonder hijab deelnam aan een klimwedstrijd in Zuid-Korea landde vannacht in Teheran, waar ze als een heldin onthaald werd door honderden landgenoten.

Rekabi werd toegejuicht door Iraniërs die tegen de kledingvoorschriften protesteerden nadat ze tijdens de IFSC Asian Championships in Seoel met onbedekt haar had geklommen. De familie en vrienden van Rekabi verloren maandag het contact met haar, nadat ze had gezegd dat ze bij een Iraanse ambtenaar was.

Dinsdag liet de Iraanse ambassade weten dat ze was teruggevlogen naar Teheran. “Mevrouw Elnaz Rekabi is dinsdagochtend uit Seoel naar Iran vertrokken, nadat de Aziatische kampioenschappen muurklimmen waren afgelopen”, aldus een verklaring. “De ambassade van de Islamitische Republiek Iran in Zuid-Korea ontkent met klem alle nepnieuws, leugens en valse informatie over mevrouw Elnaz Rekabi.”

En zo geschiedde. De Iraanse landde vannacht rond 3u45 in Teheran, waar ze gesteund werd door een massa mensen. Rekabi stapte daar in een busje waarvan onduidelijk is waar het naartoe reed. Rekabi droeg bij aankomst een mondmasker, pet en capuchon, waardoor niet goed te zien is of ze ook een hoofddoek om had. Veel van de aanwezige vrouwen in de menigte droegen die in elk geval niet. Volgens de Britse openbare omroep BBC riepen de mensen in de menigte dat Rekabi een heldin is na haar actie tijdens de sportwedstrijd. Ze zouden haar zien als nieuw symbool voor het recht geen hoofddoek te dragen in Iran, waar mensen al weken demonstreren voor vrouwenrechten en vrijheid.

Rana Rahimpour van BBC Persian zegt dat men vreest dat Rekabi bij terugkeer in Iran meteen naar de gevangenis zal worden gebracht. Vrouwen in het land moeten hun haar bedekken met een hijab en hun armen en benen met losse kleding. Vrouwelijke atleten moeten zich ook aan de kledingvoorschriften houden wanneer ze Iran officieel vertegenwoordigen bij wedstrijden in het buitenland.

In een aansluitend interview kwam Rekabi dan ook zenuwachtig over. Ze herhaalde dat ze haar hoofddoek was vergeten op te zetten en dat de geruchten over een inbeslaggenomen gsm en paspoort niet kloppen. “We kwamen volgens plan terug in Iran. Alles is goed verlopen. Hoewel ik veel spanning en stress heb beleefd, ben ik nu met een gerust hart terug in Teheran”, klonk het.