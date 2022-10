Nederlandse politie op zoek naar Hebe (10) en Sanne (26), familie spreekt: “We willen haar terug in onze armen”

Hebe (10) is een gehandicapt meisje uit het Nederlandse Vught, nabij ’s-Hertogenbosch. Ze verdween maandag samen met haar begeleidster Sanne (26), die haar naar huis zou brengen vanuit een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer.

Dinsdag werd met man en macht – zowel door de politie als door honderden vrijwilligers –gezocht naar de twee, maar die zoekactie leverde nog geen resultaat op. Dinsdagavond werd de zoektocht tijdelijk stilgelegd. “Nu het donker is, wordt het zoeken lastiger, daarom stopt de zoekactie en gaan we morgen verder”, klonk het bij de politie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De politie bleef dinsdagnacht wel de tips onderzoeken die doorheen de dag waren gemeld. “We vinden het een fijne gedachte dat er wordt doorgezocht”, liet contactpersoon Fieke Opdam van de familie van het meisje daarover weten. “Wij willen de politie nu niet in de weg lopen. Als ze ons nodig hebben, krijgen we een seintje en staan we er meteen.” Veel Nederlanders boden zich dinsdag aan om te helpen bij de zoektocht. “Daar zijn we ontzettend dankbaar voor”, aldus Opdam. “Maar we roepen iedereen op om niet te komen. Het heeft voorlopig geen zin.”

De familie laat ook weten dankbaar te zijn voor de steunbetuigingen die ze hebben ontvangen en benadrukt dat het meisje en haar begeleidster “een bijzondere band” hebben. “Er is veel aandacht uitgegaan naar Hebe, en terecht. Maar ook Sanne is verdwenen, een jonge vrouw van 26. Haar vrienden en familie hebben ook veel verdriet.” De Nederlandse politie houdt alle opties over de toedracht van de vermissing open. “Dat begrijp ik, dat moeten ze doen. We willen niet speculeren over wat er precies gebeurd zou kunnen zijn. De politie is nog volop met de zoektocht bezig. Maar over Sanne: alleen maar liefde”, aldus Opdam. “De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden. We willen niets liever dan Hebe terug in onze armen.”