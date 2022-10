Afgelopen zomer is Riadh Bahri in allerijl naar spoed gegaan omdat hij dacht dat hij de apenpokken had. In het ziekenhuis van Leuven behandelden ze zijn dossier met alle ernst, maar toen bleek dat het eigenlijk om een ontstoken muggenbeet ging. “En nu heb ik daar een litteken van”, vertelt hij in De allerslimste mens.