“Hij is onbekwaam en onbeschoft”: lokale Open VLD-afdeling ligt overhoop door kopman

Het rommelt bij de Open VLD in Aalst. De huidige voorzitter wil zichzelf niet opvolgen. Een oud-voorzitter stapt uit de partij. Bij veel anderen leeft frustratie. “Het rommelt? Het is crisis!” Gebeten hond is Jean-Jacques De Gucht, zoon van, voormalig senator, en de enige liberale schepen in de carnavalsstad. Woorden als ‘onbekwaam’ en ‘onbeschoft’ vallen. “Blijkbaar is er in onze partij nog maar één persoon die telt.”