Delhaize “dropt bom” in champagneoorlog: “Ik viel van mijn stoel toen ik dit zag”

Al jaren woedt er in het najaar een champagneoorlog tussen supermarkten waarbij ze flessen onder de tien euro braderen. “Nu dropt Delhaize een bommetje door dat opnieuw te doen”, zegt onze wijnkenner Alain Bloeykens. “En dat is voor het eerst ooit écht straf. Ik dacht dat champagne onder de tien euro finaal voorbij was. De prijzen klimmen overal, zelfs in Frankrijk zie ik geen fles meer onder de tien. Hier verdienen ze toch niets meer aan? En wat doet de concurrentie?”