Oekraïens leger rukt op: bewoners Cherson geëvacueerd

Het is erg gespannen in de regio rond de Oekraïense stad Cherson. De zuidelijke stad is al sinds het begin van de oorlog onder Russisch bewind maar het ziet er steeds meer naar uit dat Oekraïne zal proberen ze terug in handen te krijgen. De Russische leiders in de regio voelen de hete adem en roepen op tot evacuatie.

De nieuwe commandant van het Russische leger in Oekraïne, Sergej Soerovikin, zegt dat inwoners van de stad Cherson op dit moment “verhuisd” worden vanwege de gespannen situatie in de stad.

“De situatie in het gebied van de ‘speciale militaire operatie’ is gespannen”, zei Soerovikin in een interview met de Russische staatszender Rossiya 24. Daarin vertelde de commandant onder meer dat “de vijand voortdurend de posities van Russische troepen probeert aan te vallen. Het Oekraïense regime probeert door onze verdediging heen te breken”, zei hij, door “al zijn reserves” voor zijn tegenoffensief bijeen te brengen.

Met name in het oostelijke Koepjansk en Lyman en in het gebied tussen Mykolajiv en Kryvy Rih in de zuidelijke regio Cherson liggen Russische troepen volgens Soerovikin voortdurend onder aanval. In Cherson “is de situatie moeilijk”, gaf Soerovikin toe. “De vijand valt opzettelijk infrastructuur en residentiële gebouwen aan in Cherson.” De commandant suggereerde dat Oekraïense troepen kunnen doorstoten naar de stad.

“Verdere acties en plannen wat betreft de stad Cherson zullen afhangen van de zich ontwikkelende militair-tactische situatie, die niet gemakkelijk is. We zullen doordacht en tijdig handelen, zonder moeilijke beslissingen uit te sluiten.”

Cherson is een van de vier gedeeltelijk bezette Oekraïense provincies die Rusland beweert te hebben geannexeerd, en wellicht de strategisch belangrijkste: ze geeft controle over zowel de enige route over land naar de Krim, als de monding van de rivier Dnipro. Bevoorrading van Russische troepen in Cherson is moeilijk omdat de belangrijkste brug ernaartoe zwaar beschadigd werd door Oekraïense bombardementen.

Evacuaties

Het Russische leger treft naar eigen zeggen voorbereidingen om de inwoners van Cherson te evacueren.

De door Rusland geïnstalleerde leider van de regio Cherson, Vladimir Saldo, verklaarde kort na Soerovikins interview dat burgers uit vier gemeenten geëvacueerd worden wegens het risico van Oekraïense aanvallen. “De Oekraïense kant is troepen aan het opbouwen voor een grootschalig offensief”, zei Saldo in een videoboodschap. Het Russische leger was zich aan het voorbereiden om het offensief af te slaan en “daar waar het leger opereert, is geen plaats voor burgers”. “Laat het Russische leger zijn taak volbrengen.”

Via berichtendienst Telegram werd dinsdagavond ook een video van de Russischgezinde Oekraïense politicus Kirill Stremousov de wereld ingestuurd. Daarin maant de waarnemende gouverneur van het bezette gebied de burgers in Cherson en de ruime regio rond de stad aan om zo snel mogelijk te evacueren. De Oekraïeners zouden namelijk zeer binnenkort een offensief beginnen op de stad. Beschietingen van de stad Cherson en de rechteroever van de regio zouden daarbij niet uitgesloten kunnen worden. Stremousov spreekt van een “strijd om Cherson” en “komende zware vijandigheden”.

Inwoners zou al twee weken aangeraden worden om te vluchten. Woningen die verloren zouden worden door raketaanvallen en bombardementen van de “Oekraïense nazi’s” zouden gecompenseerd worden door Rusland. “Ik vraag dat je mijn woorden serieus neemt als een oproep om zo snel mogelijk te evacueren.” Al benadrukt Stremousov dat ze de stad niet zullen opgeven. “We zullen de nazi’s niet binnenlaten.”

Eerst “fake news”

Eerder op de dag had Stremousov via Telegram nog ontkend dat er iets aan de hand was in Cherson. Daar was “alles ongewijzigd” en waren “geen grootschalige offensieven”. “In Cherson is alles rustig en kalm, je kunt niet eens geloven dat je in de buurt van het front tussen goed en kwaad bent”, klonk het.

Het Russische nieuwsagentschap TASS schreef dinsdagnamiddag ook dat Stremousov geruchten dat het Oekraïense leger een offensief lanceert afdeed als fake news. “Kleine groepen van Oekraïense troepen” proberen zwakke plekken te vinden in de verdediging van Cherson, zou Stremousov dinsdag via een video op Telegram gezegd hebben. “Ze proberen met kleine groepjes een gat te slaan of gaten te vinden in onze verdediging. De regio is echter beveiligd dus hebben ze geen kans om hier te infiltreren.”

(nba, adb)