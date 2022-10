De jeugd is de toekomst, ook in de sport. Daarom gaat Het Belang van Limburg elke week op zoek naar de HBvL-jeugdkampioen. Ditmaal is danseres Femke De Ceuster van de Zonhovense dansclub de Vogelzangers de gelukkige. Wil u ook een jonge kampioen in de bloemetjes zetten? Twijfel niet en bezorg ons een foto met wat tekst en uitleg.