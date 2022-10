Harde landing wordt twee toeristen fataal in Turkije

Twee Spaanse toeristen zijn bij een ballonvaart in Turkije om het leven gekomen. De luchtballon maakte een harde landing door de wind die plots opstak.

De luchtballon vertrok dinsdagochtend bij zonsopgang in het district Avanos, een populaire plek voor ballonvaarten. Zo’n 28 passagiers en twee bemanningsleden vlogen mee. Maar tijdens de landing ging het mis. Door de plotse en stevige wind smakte de luchtballon hard neer tegen de grond. Daarbij kwamen twee Spaanse toeristen om het leven. Nog eens drie andere Spanjaarden raakten zwaargewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeerden niet in levensgevaar.

Het is niet de eerste keer dat er in de regio Cappadocia ongelukken gebeuren met luchtballonnen. Cappadocia, UNESCO Werelderfgoed staat bekend om zijn typisch landschap van ‘feeënschoorstenen’ en tufsteenkegels. Die zijn het best te bewonderen vanuit een luchtballon.