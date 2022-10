De ergernissen van Pedro Elias en de biecht van James Cooke: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Vorig jaar haalde Tine Embrechts 667 seconden, de allerhoogste score in de geschiedenis van ‘De slimste mens’. Reden genoeg om de actrice opnieuw uit te nodigen naar de studio, waar ze het opnam tegen Riadh Bahri en Danira Boukhriss Terkessidis. Er werd behoorlijk gequizd, maar toch was het jurylid James Cooke die met een bekentenis over zijn rookgewoontes voor hét moment van de uitzending zorgde.

De winnaar van gisteravond:

Ze had het zelf niet zien aankomen, maar Danira Boukhriss Terkessidis werd de winnares van de avond.

De verliezer:

Tine Embrechts werd door Riadh Bahri naar huis gespeeld in een - zelfs voor dit programma - bijzonder jolige finale. De twee finalisten bleken elkaars vurigste supporters en overtuigden elkaar voortdurend van hun eigen kunnen.

(Lees verder onder de video)

De nieuwkomer van vanavond:

Merol, de Nederlandse zangeres en revelatie uit het vorige seizoen.

(Lees verder onder de video)

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Geven jullie veel aan goede doelen?”

Riadh Bahri: “Het WWF en de Cliniclowns.”

Van Looy: “En genoeg, toch?”

Bahri: “Zodat het fiscaal aftrekbaar is, ja.”

***

Pedro Elias, na een vraag over HelloFresh: “Ik ben daar dus echt niet content van. Die dozen passen niet in mijn microgolfoven.”

***

James Cooke, na een vraag over de beruchte aubergine-emoji: “Ik snap die niet. Als uw piemel er zo uitziet, moet je toch naar een dokter?”

Het Mooiste moment:

Van je collega’s moet je het hebben. Na een anekdote van James Cooke over pogingen om te stoppen met roken, haalde Pedro Elias plots een sigarettenpakje tevoorschijn. Na twee rookvrije jaren moest Cooke toegeven dat hij opnieuw begonnen is. “Maar ik wil mij hiervoor excuseren bij mijn man”, zei hij in de camera. “En ik beloof dat ik opnieuw ga stoppen, want hij vindt dat verschrikkelijk.”

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss (7 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)