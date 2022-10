De show van Paintsil Jos: briljante leider tikt moedig Westerlo tureluurs

Joseph Paintsil kreeg van Wouter Vrancken zijn eerste basisplaats, nadat hij een maand geleden op Union was uitgevallen met een spierscheur. Het was alsof de Ghanees zich vier weken lang had klaargestoomd om de Genkse fans tegen Westerlo een feestavond te bezorgen.

Na kwartier op rozen

Paintsil opende zijn demonstratie al na zes minuten met de vroege openingsgoal. Met dank aan een spurtje van Trésor, die een lange bal nog net binnenhield en de perfecte stift over de defensie van aanvoerder Heynen. Paintsil pakte de bal handig mee en rondde de kaap Bolat feilloos met links: 1-0.

Een onbevangen Westerlo had duidelijk vertrouwen getankt uit een 13 op 15 en dreigde al vroeg via Dierckx en Chadli. De spitsen Foster, die Cuesta een paar keer in de wind zette, en Nene kregen de gulle steun van lopende mensen maar die aanvalsdrang maakte de moedige promovendus ook kwetsbaar. Genk dwong in overtal een hoekschop af en die zette de leider al na een kwartier op rozen. Onuachu verlengde aan de eerste paal de corner van Trésor, eens te meer was het opportunist Munoz die niet meer kon missen aan de tweede paal: 2-0.

© Dick Demey

Jonge ref houdt van penalty’s

We waren vertrokken voor een spektakelstuk, waaraan ook een zichtbaar nerveuze scheidsrechter Arthur Denil willens nillens zijn steentje bijdroeg. Laat iemand de persoon, die deze 25-jarige ref heeft gepusht naar een niveau waarvoor hij nog niet klaar is, duidelijk maken dat hij daar niemand een plezier mee doet. Niet het Belgisch voetbal, nog minder de jongeman zelf.

Veel had Denil immers niet nodig om de bal in zijn vijfde eersteklassematch dit seizoen voor de vijfde en zesde keer op de stip te leggen. Nadat hij een lichte tik van Preciado op Foster met een strafschop had bestraft, compenseerde hij dat aan de overzijde, toen, jawel, Paintsil zich tegen Seigers aangooide. Zowel Dierckx (2-1) als Onuachu (4-1) zetten de elfmeter om, voor Onuachu was het al zijn tweede goal van de avond. Even voordien had hij op aangeven van, natuurlijk, Paintsil al voor de 3-1 gezorgd.

© Dick Demey

Zeven minuten bedenktijd

De VAR had, mede door mogelijk buitenspel van Paintsil, maar liefst zeven minuten nodig gehad om beide strafschopgevallen te bestuderen. Die werden, tot grote hilariteit in de tribunes, aan de eerste helft toegevoegd.

Een freewheelend KRC Genk, dat de bezoekers tureluurs tikte, maakte van de gelegenheid gebruik om nog een vijfde keer te scoren. Voor de vierde keer had een onhoudbare Paintsil een voet in een doelpunt, voor de tweede keer was het Munoz, die de heerlijke voorzet binnenkopte: 5-1.

© Dick Demey

Mexican wave

De overbodige tweede helft had bijgevolg spankracht nul, voor het uur pakte Nene ook nog eens dom rood voor een onnodig gevaarlijke tackle op Munoz. De thuisfans lieten het niet aan hun hart komen en zetten voor het eerst sinds lang een mexican wave in, waaraan zelfs het faire bezoekend supportersvak deelnam.

Zo was voetbal een feest, gunde coach Vrancken Onuachu, Munoz en El Khannouss een half uur rust en Carstensen zijn debuut. Ook Paintsil en aanvoerder Heynen kregen nog een applausvervanging, nadat Trésor Hrosovsky het half dozijn had laten volmaken (6-1).

Voor het overige was het tijdig krachten sparen voor de topper van zondagmiddag. Dan trekt Racing als leider én vol vertrouwen naar de Bosuil.

© Dick Demey